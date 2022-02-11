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Новости 10:58

Совфед одобрил кандидатуру Сергея Жуковского на пост прокурора Ленобласти

фото ЗакС политика Совфед одобрил кандидатуру Сергея Жуковского на пост прокурора Ленобласти

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству одобрил кандидатуру Сергея Жуковского на пост прокурора Ленинградской области, извещает пресс-служба Совфеда.

"Соответствующее заключение будет направлено председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко для информирования президента о результатах проведенных консультаций", — уточняет пресс-служба верхней палаты федерального парламента.

Кандидатуру прокурора назначает президент РФ после консультации с Совфедом - это положение прописано в действующей Конституции.

На данный момент Сергей Жуковский трудится в прокуратуре Петербурга на посту зампрокурора Северной столицы. На службу в ведомство он пришёл в 2006 году. 


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