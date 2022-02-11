В России впервые выявили почти 204 тысячи суточных заражений COVID-19

Впервые с начала пандемии в Росии зафиксировано 203 949 новых случаев коронавируса за сутки: показатель побил очередной антирекорд. Обновлённую статистику приводит 11 февраля оперативный штаб. Накануне, напомним, было зарегистрировано 197 076 заражений COVID-19.

За сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 722 человека. Число госпитализаций составило 19 281 человек, что на 0,85% меньше по сравнению с 10 февраля.

Петербург по-прежнему находится в лидерах по уровню распространения ковида: в городе на Неве поставлен новый антирекорд по суточному приросту заболевших - плюс 22 070 инфицированных.

На втором месте - Москва с 18 541 новым случаем, на третьем - Подмосковье (+ 8 967).