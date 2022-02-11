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Новости 11:52

СК возбудил уголовное дело из-за падения высотника с крыши дома на Литейном

фото ЗакС политика СК возбудил уголовное дело из-за падения высотника с крыши дома на Литейном

Петербургское управление Следственного комитета известило о возбуждении уголовного дела после падения высотника с крыши дома на Литейном проспекте, 64.

Нанятый ООО "ЖСК №1" работник, напомним, в тяжёлом состоянии был госпитализирован в больницу. Сейчас он находится в реанимации.

"По данному факту следственными органами Главного следственного  управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбуждено  уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ч.1 ст. 143 УК РФ ("Нарушение правил охраны труда")", - информирует пресс-служба СК.

Ранее, напомним, о возбуждении уголовного дела по факту падения высотника с крыши сообщила петербургская прокуратура.


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