СК возбудил уголовное дело из-за падения высотника с крыши дома на Литейном

Петербургское управление Следственного комитета известило о возбуждении уголовного дела после падения высотника с крыши дома на Литейном проспекте, 64.

Нанятый ООО "ЖСК №1" работник, напомним, в тяжёлом состоянии был госпитализирован в больницу. Сейчас он находится в реанимации.

"По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 143 УК РФ ("Нарушение правил охраны труда")", - информирует пресс-служба СК.

Ранее, напомним, о возбуждении уголовного дела по факту падения высотника с крыши сообщила петербургская прокуратура.