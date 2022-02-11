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Новости 12:58

Тюменский активист получил штраф в 75 тысяч рублей за организацию схода против QR-кодов

фото ЗакС политика Тюменский активист получил штраф в 75 тысяч рублей за организацию схода против QR-кодов

Суд в Тюмени назначил 75 тысяч рублей штрафа местному активисту Михаилу Савелкову, признав его виновным в организации народного схода против принудительной вакцинации и QR-кодов, который прошёл 12 декабря 2021 года. Сам он заявляет, что на акции присутствовал как её участник, и организатором мероприятия не является.

Мужчине инкриминировали протестную ч. 8 ст. 20.2 КоАП за повторное нарушение митинговых правил.

"В суде полицейские предоставили короткую запись, где я со спины стою на площади в стороне. Но если я организатор, то должен хотя бы слово сказать, флаги раздавать, собирать подписи. У нас было полное видео со схода, где видно, что я активно не участвовал в акции, только во флешмобе. Как сказала судья, раз присутствовал, значит, это доказывает факт правонарушения", — поделился Савелков в разговоре с изданием "7х7".

Кроме того, в уведомлении о проведении акции, которое было подано в администрацию Тюмени, в числе заявителей фамилии Савелкова также не значилось. Активист собирается подавать апелляцию на решение суда.


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