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Новости 14:47

За сутки в инфекционные стационары попали почти 800 петербуржцев с COVID-19

фото ЗакС политика За сутки в инфекционные стационары попали почти 800 петербуржцев с COVID-19

За последние 24 часа в петербургские инфекционные стационары попали 796 жителей города с подтверждённым коронавирусом. Обновлённая статистика приведена в эпидемиологической справке Смольного 11 февраля.

Отметим, что уровень госпитализаций растёт уже четвёртый день подряд. Пика при этом показатели не достигли: больше всего петербуржцев попадали в больницы во время третьей волны пандемии - более 1,1 тысячи ежедневно.

В COVID-стационарах лечатся 8 646 человек. Осложнения на фоне болезни имеют почти тысяча горожан: 635 находятся в реанимации, 314 подключены к ИВЛ). В свою очередь во временном госпитале в "Ленэкспо" лежат 426 больных, а в пансионате "Заря" - 532.

Амбулаторно лечатся более 160 тысяч петербуржцев.


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