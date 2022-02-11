В Калужской области мигрантам запретили работать таксистами, курьерами и барменами

Губернатор Калужской области Владислав Шапша утвердил постановление, по которому во вверенном ему регионе устанавливаются ограничения на труд мигрантов в некоторых сферах. Прежде всего это сфера услуг: документ предусматривает полный запрет для иностранцев на работу в такси, общественном транспорте, кадровых агентствах, заведениях общепита и курьерских службах. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Организациям, задействованным в перечисленных сегментах рынка, дали на приведение персонала и его национального состава в соответствие с новыми нормами три месяца.