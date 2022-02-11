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Новости 15:38

Матвиенко не устраивает то, что Минсельхоз "не погружается в навоз"

фото ЗакС политика Матвиенко не устраивает то, что Минсельхоз "не погружается в навоз"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступил с критикой сохраняющейся практики штрафования предпринимателей-аграриев за продукты жизнедеятельности животных, которые скапливаются на их территории. С ее точки зрения, законодательство в этой области до сих пор не отрегулировано и лишено логики. Регулярные штрафы от Росприроднадзора привели к тому, что главы более лесяти регионов жалуются чиновнице на перспективу закрытия важных предприятий.

"Минсельхоз знает эту проблему? Почему вы вместе с Минприроды ее не решаете? Или вы не погружаетесь так глубоко в навоз, это не царское дело?", - приводит фразу Матвиенко РИА "Новости".

Новый тематический законопроект, обсуждавшийся на заседании Совфеда, призван решить старую проблему: навоз по нему будет считаться не отходами производства, а удобрением и "вторичными ресурсами". Замглавы Минсельхоза Иван Лебедев пообещал, что его ведомство уже на следующей неделе выпустит положительное заключение на эту законотворческую инициативу


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