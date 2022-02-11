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Новости 15:50

В Петербурге запустили сайт, посвященный городской топонимике

фото ЗакС политика В Петербурге запустили сайт, посвященный городской топонимике

Сотрудники петербургского Института культурных программ при помощи топонимической комиссии, действующей при Смольном, разработали интернет-портал, на котором можно найти подробную информацию об истории того или иного названия на карте города. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Борис Пиотровский.

"База данных топонимов Санкт-Петербурга, представленная на портале - первое и единственное в России энциклопедическое собрание. В систематизированном виде она воссоздает полную топонимическую картину города на протяжении всей его истории", - отметил чиновник.

С его точки зрения, сайт Toponimika.spb.ru заинтересует различные категории граждан: студентов, лингвистов, историков, архитекторов и просто людей, неравнодушных к Петербургу. Важным достоинством проекта Пиотровский находит его интерактивность: на сайте можно вступать в полемику и публиковать отзывы на различные городские инициативы.


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