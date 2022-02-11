Боярский благодарен главе Минприроды за старт работ по ликвидации "Красного бора"

Работы по ликвидации вреда, наносимого природе на полигоне "Красный бор", которые начались 11 февраля, встретили радость и благодарность со стороны петербургского депутата из Госдумы Сергея Боярского. Главным героем случившегося он называет министра природных ресурсов Александра Козлова.

"Я не раз бывал на этом объекте, в том числе в бытность работы в комитете Госдумы по экологии. Помню, как трудно было сдвинуть с мёртвой точки вопрос передачи под федеральный контроль", - приводит комментарий депутат пресс-служба регионального отделения "Единой России".

Кроме того, Боярский признателен профильному министерству за то, что проблемы с вывозом мусора из петербургских дворов, массово возникавшие с начала года, частично решены. Заваленные отходами контейнерные площадки он для себя объясняет следствием саботажа и войны коммерсантов.

Напомним, что "Красный бор" под Петербургом, существующий более полувека, содержит более двух миллионов тонн отходов разного класса опасности. Ожидается, что полностью токсичный объект ликвидируют к 2024 году. В конце 2020 года на недостаточную скорость решения проблемы "Красного бора" указал президент.