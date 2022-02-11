ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:10

Боярский благодарен главе Минприроды за старт работ по ликвидации "Красного бора"

фото ЗакС политика Боярский благодарен главе Минприроды за старт работ по ликвидации "Красного бора"

Работы по ликвидации вреда, наносимого природе на полигоне "Красный бор", которые начались 11 февраля, встретили радость и благодарность со стороны петербургского депутата из Госдумы Сергея Боярского. Главным героем случившегося он называет министра природных ресурсов Александра Козлова.

"Я не раз бывал на этом объекте, в том числе в бытность работы в комитете Госдумы по экологии. Помню, как трудно было сдвинуть с мёртвой точки вопрос передачи под федеральный контроль", - приводит комментарий депутат пресс-служба регионального отделения "Единой России".

Кроме того, Боярский признателен профильному министерству за то, что проблемы с вывозом мусора из петербургских дворов, массово возникавшие с начала года, частично решены. Заваленные отходами контейнерные площадки он для себя объясняет следствием саботажа и войны коммерсантов.

Напомним, что "Красный бор" под Петербургом, существующий более полувека, содержит более двух миллионов тонн отходов разного класса опасности. Ожидается, что полностью токсичный объект ликвидируют к 2024 году. В конце 2020 года на недостаточную скорость решения проблемы "Красного бора" указал президент.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости11 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама