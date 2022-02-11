"Невский пассаж" оштрафовали на 200 тысяч рублей по иску КГИОП

Куйбышевский районный суд Петербурга привлек к ответственности администрацию торгового центра "Невский пассаж", сочтя, что она ненадлежащим образом содержала занимаемый магазинами дом-памятник № 48 по Невскому проспекту. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, штраф ответчику составил 200 тысяч рублей.

Заявитель в лице КГИОП был недоволен обилием рекламы, которой заклеены окна в здании. Со своей стороны, представители ТЦ обращали внимание, что реклама не нанесла зданию вреда. Суд счел, что изменение внешнего вида "Пассажа" оштрафованная компания должна была официально согласовывать с профильным комитетом.