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Новости 18:05

"Невский пассаж" оштрафовали на 200 тысяч рублей по иску КГИОП

фото ЗакС политика "Невский пассаж" оштрафовали на 200 тысяч рублей по иску КГИОП

Куйбышевский районный суд Петербурга привлек к ответственности администрацию торгового центра "Невский пассаж", сочтя, что она ненадлежащим образом содержала занимаемый магазинами дом-памятник № 48 по Невскому проспекту. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, штраф ответчику составил 200 тысяч рублей.

Заявитель в лице КГИОП был недоволен обилием рекламы, которой заклеены окна в здании. Со своей стороны, представители ТЦ обращали внимание, что реклама не нанесла зданию вреда. Суд счел, что изменение внешнего вида "Пассажа" оштрафованная компания должна была официально согласовывать с профильным комитетом.


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