Штрафы за безбилетный проезд в петербургском транспорте могут кратно увеличить

За проезд в петербургском метро без билета могут начать штрафовать не на одну, а на две с половиной тысячи рублей. Это следует из документа, опубликованного на сайте Смольного в разделе "антикоррупционная экспертиза", на который обратил внимание ТАСС. Авторами предполагается также повышение штрафов для "зайцев" в наземном транспорте — с 500 до тех же 2,5 тысяч рублей.

Экспертизу поправки будут проходить до 24 февраля. В документе указано, что губернатор, скорее всего, внесет законопроект в городской парламент. Ответственным за реализацию инициативы назначили профильного вице-губернатора Максима Соколова.

Сегодняшние штрафы действуют с 2010 года.