Милонов хочет, чтобы государство оплачивало услуги нянь многодетным семьям

Петербургский депутат из Государственной думы Виталий Милонов направил официальное обращение к министру труда и соцзащиты Антону Котякову, в котором призвал ведомство взять на себя расходы многодетных семей на работу нянь. Имеющихся сегодня мер государственной поддержки единороссу недостаточно, несмотря на верно, с его точки зрения, выбранный РФ общий социальный курс, о чем он написал на своей странице "ВКонтакте".

"Рождение, воспитание и обучение ребёнка в современных условиях становится более сложным и затратным процессом, чем это было раньше", - уверен депутат.

Смена эпох, по его словам, привела к тому, что исчезла необходимость обременять бабушек и дедушек воспитанием детей. Своего отношения к этому явлению петербуржец в последнем посте не выразил.

Отметим, что многодетной является семья самого Милонова.