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Новости 20:11

Милонов хочет, чтобы государство оплачивало услуги нянь многодетным семьям

фото ЗакС политика Милонов хочет, чтобы государство оплачивало услуги нянь многодетным семьям

Петербургский депутат из Государственной думы Виталий Милонов направил официальное обращение к министру труда и соцзащиты Антону Котякову, в котором призвал ведомство взять на себя расходы многодетных семей на работу нянь. Имеющихся сегодня мер государственной поддержки единороссу недостаточно, несмотря на верно, с его точки зрения, выбранный РФ общий социальный курс, о чем он написал на своей странице "ВКонтакте".

"Рождение, воспитание и обучение ребёнка в современных условиях становится более сложным и затратным процессом, чем это было раньше", - уверен депутат.

Смена эпох, по его словам, привела к тому, что исчезла необходимость обременять бабушек и дедушек воспитанием детей. Своего отношения к этому явлению петербуржец в последнем посте не выразил.

Отметим, что многодетной является семья самого Милонова.


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