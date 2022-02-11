"Хроники" заподозрили конфликт интересов при закупках в МО "Полюстрово"

Издание "Хроники" 11 февраля опубликовало материал, в котором рассказывает о вероятной связи депутата муниципального образования "Полюстрово" Ольги Малай с владельцем компании ООО "КаремоС" Мкртичем Мосояном. Они могут являться супругами, утверждают "Хроники". По их информации, "КаремоС" заключала контракты с муниципалитетом, тогда как Малай — глава контрольного органа МО.

"Хроники" сообщили, что еще в 2020 году авторы проекта заподозрили в картельном сговоре три компании: ООО "КаремоС", ООО "Городское дворовое строительство" и ООО "Мосстрой" — и обратились со своими предположениями в УФАС по Петербургу. В своем письме к ведомству авторы материала "Хроник" написали, что организации систематически участвовали в аукционах определенных муниципалитетов, начальная максимальная цена в этих закупках снижалась на 1%, а организации были зарегистрированы по одному адресу и использовали одни контактные данные.

Ведомство в ответе от конца 2020 года заявило, что нарушений антимонопольного законодательства не нашло. При этом, обратили внимание "Хроники", в документе УФАС сообщило о наличии у компаний одного IP-адреса из-за аренды офисов в одном здании — посёлок Парголово, улица Железнодорожная 11, корпус 5. Часть документов компаний создана одним пользователем — неким Алексеем, электронные цифровые подписи организаций получал тоже один человек — Косян Гевон Тегранович, сообщают "Хроники" со ссылкой на ответ УФАС.

Издание рассказало, что компании с 2011 по 2021 год заключили с различными муниципальными образованиями 168 контрактов по благоустройству. Среди округов МО "Московская застава", "Пулковский меридиан", "Пороховые", "Финляндский округ", "Народный", "Полюстрово" и другие.

"За последние несколько лет ООО "КаремоС", ООО "Мосстрой" и ООО "ГорДворСтрой" собрали у петербургских муниципалов пакет контрактов более чем в 3 млрд рублей. Почти 900 млн рублей компании получили, на мой взгляд, имитируя конкуренцию и нанося тем самым ущерб муниципальным бюджетам", - пишет автор "Хроник".

"Хроники" отмечают, что наибольший оборот у компании "КаремоС", владельцем которой является Мкртич Мосоян. Его супругой, как считают "Хроники", может являться депутат муниципального образования "Полюстрово" Ольга Малай. Издание не уточняет, как пришло к такому выводу.

В декларации Малай указано, что она и ее муж владеют десятком транспортных средств и целым рядом недвижимого имущества. В том числе, утверждают "Хроники", зданием в поселке Парголово — дом 11 корпус 5 по Железнодорожной улице. Это подтверждает выписка из ЕГРН, опубликованная изданием. Также Малай возглавляет контрольный орган МО "Полюстрово", который должен следить за исполнением бюджета и проведением процедур муниципального заказа.

Главой муниципального образования и одновременно главой местной администрации "Полюстрово" является Андрей Жабрев. "Администрация, которую возглавляет Жабрев, в последние несколько лет заключила с ООО "КаремоС", ООО "Мосстрой" и ООО "ГорДворСтрой" аж 24 контракта на 280 млн рублей. Эту ситуацию однозначно можно трактовать как конфликт интересов. И мы будем добиваться наказания для виновных должностных лиц", - заявило издание "Хроники".

В муниципалитете ЗАКС.Ру сообщили, что Жабрева в данный момент нет на месте.

София Саттарова