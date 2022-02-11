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ЗакС выделит на реставрацию нескольких помещений Мариинского дворца до 35,2 млн рублей

фото ЗакС политика ЗакС выделит на реставрацию нескольких помещений Мариинского дворца до 35,2 млн рублей

Законодательное собрание Петербурга 11 февраля разместило на портале госзакупок извещение о проведении электронного аукциона на оказание услуг по реставрации пяти помещений Мариинского дворца. На приспособление кабинетов для современного использования собираются потратить до 35,2 млн рублей. Это стало первой закупкой городского парламента в 2022 году. 

В документации к закупке указаны пять помещений: 107-333, 128-333, 129-333, 131 и 131а. В аукционной документации говорится, что они относятся к сектору парламентской библиотеки. Непосредственно на ремонтные работы Заксобрание потратит до 30,3 млн рублей. В план работ входит ремонт вентиляции, систем отопления и электроснабжения. Дороже всего оценили реставрацию интерьеров — на нее готовы потратить до 14,4 млн рублей. 

Еще 4,9 млн рублей выделят на покупку новых осветительных приборов: четырех бронзовых бра ручной работы, стилизованных под канделябры. Цена каждого составит 93 тысячи рублей. К ним докупят шесть люстр, которые обойдутся в 4,5 млн рублей. Поставщиком светильников станет ООО "Рестамп" — подрядчик Эрмитажа и Александринского театра.  

Начать работы хотят в феврале 2022 года, но не раньше получения заказчиком разрешения на право выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия. Обновленное помещение в Мариинском дворце ждут не позднее конца ноября.

Константин Леньков


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