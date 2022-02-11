ЗакС выделит на реставрацию нескольких помещений Мариинского дворца до 35,2 млн рублей

Законодательное собрание Петербурга 11 февраля разместило на портале госзакупок извещение о проведении электронного аукциона на оказание услуг по реставрации пяти помещений Мариинского дворца. На приспособление кабинетов для современного использования собираются потратить до 35,2 млн рублей. Это стало первой закупкой городского парламента в 2022 году.

В документации к закупке указаны пять помещений: 107-333, 128-333, 129-333, 131 и 131а. В аукционной документации говорится, что они относятся к сектору парламентской библиотеки. Непосредственно на ремонтные работы Заксобрание потратит до 30,3 млн рублей. В план работ входит ремонт вентиляции, систем отопления и электроснабжения. Дороже всего оценили реставрацию интерьеров — на нее готовы потратить до 14,4 млн рублей.

Еще 4,9 млн рублей выделят на покупку новых осветительных приборов: четырех бронзовых бра ручной работы, стилизованных под канделябры. Цена каждого составит 93 тысячи рублей. К ним докупят шесть люстр, которые обойдутся в 4,5 млн рублей. Поставщиком светильников станет ООО "Рестамп" — подрядчик Эрмитажа и Александринского театра.

Начать работы хотят в феврале 2022 года, но не раньше получения заказчиком разрешения на право выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия. Обновленное помещение в Мариинском дворце ждут не позднее конца ноября.

Константин Леньков