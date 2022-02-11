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Между Петербургом и Апатитами открылось прямое авиасообщение

фото ЗакС политика Между Петербургом и Апатитами открылось прямое авиасообщение

Первый в истории прямой пассажирский авиарейс из Петербурга в Апатиты состоялся в пятницу 11 февраля, о чем написал на своей странице "ВКонтакте" губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Клиентов авиакомпании "Россия" доставили в аэропорт "Хибины".

"Этот маршрут субсидируем из областного и федерального бюджета, чтобы еще больше упростить логистику путешествий для северян и гостей нашего Севера", - отметил Чибис.

По его словам, из-за большой популярности направления еженедельное число рейсов увеличили с четырех до пяти. В первый же день после старта продаж билетов их купили около полутора тысяч раз. По прикидкам компании "Россия", в год желательно было бы перевезти по маршруту 25 тысяч пассажиров.


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