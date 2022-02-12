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Новости 11:19

Пожилой петербуржец погиб под колёсами убиравшего снег самосвала

фото ЗакС политика Пожилой петербуржец погиб под колёсами убиравшего снег самосвала

В Петербурге в результате несчастного случая скончался пенсионер: пожилой горожанин угодил под колёса самосвала, занимавшегося уборкой снега, делится 78.ru.

ЧП случилось на проспекте Александровской Фермы в пятницу, 11 февраля. Рулил самосвалом водитель в возрасте 38 лет.

Из-за травм, полученных на месте, пенсионер скончался до прибытия скорой. Иные подробности происшествия не приводятся. Полиция проводит собственную проверку.

Напомним, ранее в городе на Неве отколовшаяся с крыши льдина упала на коляску с грудным ребёнком. С ушибом его доставили в больницу.


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