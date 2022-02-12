Петербург лидирует по уровню суточных COVID-заражений: выявлено свыше 21 тысячи случаев

За минувшие 24 часа в России зарегистрировано 203 766 новых случаев COVID-19: подобный показатель держится уже второй день подряд - накануне, 11 февраля, было зафиксировано 203 949 суточных заражений, информирует оперативный штаб.

В больницы за сутки попали 18 597 россиян, что на 3,55% меньше по сравнению с 11 февраля.

Выздоровели при этом ещё 112 658 граждан, однако справиться с болезнью не смогли 729 инфицированных.

Петербург вновь лидирует по уровню суточных COVID-заражений: в городе заразились 21 689 местных жителей. На втором месте Москва, где выявлено 14 336 новых случаев, а на третьем - Подмосковье (плюс 9 146 заражённых).