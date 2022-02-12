Смольный провёл ночной рейд по барам и нашёл 17 заведений-нарушителей

Смольный в компании ОМОН и ППС провёл рейд по петербургским заведениям общепита с тем, чтобы выявить нарушителей антивирусного постановления, запрещающего кафе и барам работать после 23:00: проверка прошла в ночь на 12 февраля.

В числе нарушителей оказались 17 заведений, в отношении которых составлены административные протоколы. Штрафы в размере 4 тысяч рублей получат также посетители баров, оказавшиеся в них после 23 часов, всего 337 граждан.

К ответственности привлекут следующие заведения: "Белград", "Чан пури", "Гуд бар Рабитс", "Угрюмочная", лаунж-бар "Правда", "Зажигалка", ресторан Smoke BBQ, паб Waterloo, ресторан "Счастье", стриптиз-бар Red Bloom, бар "Мёд", Duma Bar, Escobar, "Теория Хаоса", "Чайхана" на Тихорецком проспекте, бар "Кваренги" и шаверма "У Джамала" на канале Грибоедова, уточняет "Фонтанка".