ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:34

Смольный провёл ночной рейд по барам и нашёл 17 заведений-нарушителей

фото ЗакС политика Смольный провёл ночной рейд по барам и нашёл 17 заведений-нарушителей

Смольный в компании ОМОН и ППС провёл рейд по петербургским заведениям общепита с тем, чтобы выявить нарушителей антивирусного постановления, запрещающего кафе и барам работать после 23:00: проверка прошла в ночь на 12 февраля.

В числе нарушителей оказались 17 заведений, в отношении которых составлены административные протоколы. Штрафы в размере 4 тысяч рублей получат также посетители баров, оказавшиеся в них после 23 часов, всего 337 граждан.

К ответственности привлекут следующие заведения: "Белград", "Чан пури", "Гуд бар Рабитс", "Угрюмочная", лаунж-бар "Правда", "Зажигалка", ресторан Smoke BBQ, паб Waterloo, ресторан "Счастье", стриптиз-бар Red Bloom, бар "Мёд", Duma Bar, Escobar, "Теория Хаоса", "Чайхана" на Тихорецком проспекте, бар "Кваренги" и шаверма "У Джамала" на канале Грибоедова, уточняет "Фонтанка".


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости12 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама