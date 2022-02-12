Лжеминеры уведомляли МЧС о намерении взорвать ЗакС и Смольный, требуя отмены QR-кодов

Минувшим днём, 11 февраля, лжеминеры уведомили петербургское управление МЧС о якобы заложенных в зданиях городского Заксобрания и Смольного бомбах, делится "Фонтанка".

Автор опасного письма требовал послабления принятых антивирусных мер, а именно - отмены режима QR-кодов.

К правительству города на Неве и региональному парламенту выезжали отряды правоохранителей: эвакуация чиновников проведена при этом не была. В зданиях никаких взрывоопасных предметов силовики не обнаружили.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.