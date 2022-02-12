Тетердинко пообещал, что петербургские медики в ближайшее время получат свои ковидные выплаты

Представляющий Северную столицу в Государственной думе депутат "Единой России" Александр Тетердинко заверил, что уже на следующей неделе петербургские медики, работающие с COVID-19, получат положенные им дополнительные выплаты.

Ранее сотрудники отрасли пожаловались, что перестали получать "ковидные" выплаты ещё в декабре 2021 года.

"Петербургские врачи, работающие с коронавирусными больными, получат полагающиеся им дополнительные выплаты на следующей неделе в полном объёме. Мы находимся в постоянном контакте с профильными комитетами города по этой ситуации", - приводит пресс-служба ЕР комментарий парламентария.

Ранее в Смольном сообщили, что задержки возникли из-за того, что проект постановления, согласно которому медики получают COVID-выплаты, пребывает на согласовании, пока что его не подписали. При этом курирующий медицинскую сферу профильный вице-губернатор Олег Эргашев уведомил, что деньги на обозначенные цели выделены и выплачены будут.

В прошлом году ежемесячные выплаты по коронавирусу получали свыше 36 тысяч петербургских медиков, на допобеспечение которых было выделено более 4,5 млрд рублей.