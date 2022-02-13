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Новости 13:46

Активисты жалуются на бездействие чиновников в защите береговой линии озера Травкино

фото ЗакС политика Активисты жалуются на бездействие чиновников в защите береговой линии озера Травкино

Экоактивисты, борющиеся с деятельностью камнедобывающего карьера в Приозерском районе, рассказали о трудностях диалога с компетентными чиновниками. По данным активистов, "Группа ЛСР" приблизилась к берегу озера Травкино на 26 метров, однако из последнего ответа от областного госэконадзора следует, что какие-либо нарушения в сфере недропользования на этой территории отсутствуют. Борцы за сохранение береговой линии объясняют происходящее влиятельностью фигуры гендиректора компании, Андрея Молчанова.

"Мы просим профильные ведомства провести, наконец, объективную проверку
несоответствия проекта и реальности на озере Травкино, и принять меры
реагирования", - говорится в заявлении.

Противоречие, на которое указывают защитники природы, обнаруживается, в частности, в ответе от комитета Ленобласти по природным ресурсам, который был получен минувшим летом. В ответе упоминается, что между озером и карьером должен сохраняться 50-метровый охранный целик.


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