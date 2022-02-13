За сутки в России выявили менее 200 тысяч новых случаев коронавируса

В России за сутки зарегистрировали 197 949 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 5 817 случаев меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончалось 706 человек (на 23 меньше, чем накануне). Сумели поправиться 101 568 человек.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки следующая: впереди расположился Петербург — 20 136 новых больных (на 1 553 меньше, чем накануне), за ним следуют Москва — 12 496 и Подмосковье — 7 349. За прошедшие сутки в Петербурге от коронавируса поправились 10 262 человека и скончались 72 (накануне — 69).

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии и Франции.