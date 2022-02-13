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Новости 13:10

В Самаре по делу о даче взятки арестовали сына замглавы МВД

фото ЗакС политика В Самаре по делу о даче взятки арестовали сына замглавы МВД

Суд в Самарской области поместил под стражу президента местного мини-футбольного клуба "Динамо-Самара" Игоря Карпова, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник. Накануне его задержали вместе с сыном замглавы МВД Денисом Зубовым по коррупционному делу. Как пишет ТАСС со ссылкой на источник, Зубова 13 февраля тоже отправили в СИЗО на два месяца.

Мужчин, представляющих интересы нефтебазы "МО НТП", задержали при передаче взятки в размере 18 млн рублей, о чем первым в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Деньги за покровительство предназначались сотруднику ФСБ.

Защита 43-летнего Дениса Зубова, приходящегося родным сыном высокопоставленному силовику Игорю Зубову, стоит на том, что имела места провокация взятки.


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