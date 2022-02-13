ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:29

"Яблоко" опубликовало петицию против возможной войны РФ с Украиной

фото ЗакС политика "Яблоко" опубликовало петицию против возможной войны РФ с Украиной

Партия "Яблоко" выложила на своем официальном сайте петицию, в которой заявляется о недопустимости военных действий России в отношении Украины, о возможности которых нынешней зимой активно дискутируют в мировых СМИ. В партийном документе говорится как о свершившемся факте, что президент Владимир Путин готовит войну с соседним государством и что реализация этого плана неизбежно сулит различные несчастья для тысяч семей.

"По обе стороны российско-украинской границы будут гробы и похороны, горе матерей, жен и детей! Потом это никогда не исправить. Каждый из нас, каждый из вас несет всю полноту ответственности за то, чтобы это не произошло!" - гласит текст петиции.

В числе последствий потенциальной войны авторы называют неизбежный экономический крах и коллапс системы здравоохранения, а также риск перерастания российско-украинского конфликта в мировую войну. К середине дня 13 февраля документ подписало 355 человек.

Отметим, что возможная агрессия России в отношении Украины обсуждается мировыми СМИ и политиками в течение последних нескольких недель. Западные лидеры время от времени выражают обеспокоенность скоплением российских вооруженных сил у границы с Украиной. В свою очередь, РФ называет переброску войск внутри своей территории внутренним делом страны.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости13 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама