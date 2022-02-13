ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15:15

ЛДПР требует наказать распространителей слухов о кончине Жириновского

фото ЗакС политика ЛДПР требует наказать распространителей слухов о кончине Жириновского

Представители ЛДПР обратились в правоохранительные органы с требованием привлечь к ответственности тех, кто спекулирует на теме болезни лидера партии Владимира Жириновского и дезинформирует общественность сведениями о якобы наступившей смерти политика.

Как пишет РИА "Новости", партия разослала своим членам письменный призыв не верить слухам о смерти лидера, поскольку их тиражируют "злоумышленники".

Напомним, в течение недели появлялась информация о том, что из-за тяжело перенесенного коронавируса Жириновского могли подключить к аппарату ИВЛ. Согласно официальному заявлению партии от 10 февраля, проблема преувеличена, а основатель ЛДПР уже работает с документами и дает поручения по телефону.

Примечательно, что почти одновременно с болезнью Жириновского стало известно о госпитализации еще одного лидера думской фракции, а именно предводителя коммунистов Геннадия Зюганова.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости13 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама