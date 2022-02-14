Петербург и Москва остались в лидерах рейтинга регионов РФ по качеству жизни

Уже не первый год подряд Петербург занимает второе место в рейтинге российских регионов по качеству жизни, информирует РИА "Новости". Первенство традиционно досталось Москве.

Отрыв лидеров от остальных участников рейтинга всё ещё остаётся весьма показательным. Так, согласно перечню, Москва набрала 81,4 балла, Северная столица — 80,2 балла, Подмосковье — 75,9 балла.

Стоит отметить, что в 2021 году перечисленные регионы набирали больше баллов — 82 балла, 80,6 и 76 баллов соответственно.

Держащийся на четвёртой позиции Татарстан при этом прибавил почти 3 балла и пребывает в рейтинге с показателем в 69,3 баллов. На пятом месте находится Краснодарский край (67,3).

В числе отстающих регионов оказались Тыва (19), Карачаево-Черкесская Республика (25,5) и Еврейская автономная область (28,). Ленинградская область сохранила свою седьмую позицию, улучшив показатель на 1 балл (у 47-го региона 62,6 балла).

Рейтинг базируется 67 показателях, согласно которым оценивается фактическое состояние условий жизни и ситуации в социальной сфере.