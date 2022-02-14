На Левашовском проспекте глыба льда свалилась на голову петербурженки

Упавшая с крыши льдина отправила в больницу очередного жителя Петербурга: 34-летняя петербурженка была госпитализирована вследствие падения наледи на Левашовском проспекте, делится 78.ru.

Горожанка оказалась в больнице № 26 минувшим днём, 13 февраля. Врачи диагностировали у женщины закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и посттравматический субтотальный дефект барабанной перепонки.

Петербурженка рассказала, что льдина свалилась ей на голову на Левашовском проспекте, точный номер дома она не запомнила. После оказания медицинской помощи женщину отпустили домой. Полиция проводит проверку.

Напомним, ранее в городе на Неве отколовшаяся с крыши льдина упала на коляску с грудным ребёнком. С ушибом его доставили в больницу.