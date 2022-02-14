ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 9:58

На Левашовском проспекте глыба льда свалилась на голову петербурженки

фото ЗакС политика На Левашовском проспекте глыба льда свалилась на голову петербурженки

Упавшая с крыши льдина отправила в больницу очередного жителя Петербурга: 34-летняя петербурженка была госпитализирована вследствие падения наледи на Левашовском проспекте, делится 78.ru.

Горожанка оказалась в больнице №  26 минувшим днём, 13 февраля. Врачи диагностировали у женщины закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и посттравматический субтотальный дефект барабанной перепонки.

Петербурженка рассказала, что льдина свалилась ей на голову на Левашовском проспекте, точный номер дома она не запомнила. После оказания медицинской помощи женщину отпустили домой. Полиция проводит проверку.

Напомним, ранее в городе на Неве отколовшаяся с крыши льдина упала на коляску с грудным ребёнком. С ушибом его доставили в больницу.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости14 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама