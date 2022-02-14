Минкульт приостановил обсуждение проекта о традиционных ценностях

Министерство культуры приостановило публичное обсуждение проекта президентского указа об основах государственной политики по укреплению традиционных ценностей, сообщает 14 февраля РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства. Причиной такого решения в Минкульте назвали критику документа, прозвучавшую со стороны представителей профессиональной среды.

"Это необходимо для выработки новых подходов к подготовке и обсуждению документа, позволяющих объективно и всесторонне учесть все мнения, доводы и замечания, поступившие в адрес разработчиков", - цитирует издание сообщение Минкульта.

В министерстве отметили, что во время общественного обсуждения проекта на портале правовой информации, проходившего с 21 января по 4 февраля, за документ проголосовали 100 760 пользователей, а против - 78 928. "Вместе с тем в обществе, в профессиональной среде прозвучало множество и критических замечаний. В связи со сложившейся дискуссией вокруг этого документа стратегического планирования на сегодняшний день очевидна необходимость поиска новых подходов", - заключили чиновники.

Проект президентского указа "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению ‎и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" был разработан Минкультом и опубликован в конце декабря 2021 года для публичного обсуждения. Среди прочих в списке традиционных ценностей находятся патриотизм, гражданственность, крепкая семья, права и свободы человека.

Проект вызвал неоднозначную реакцию в профессиональном сообществе. Так, негативные отзывы на документ дали в Союзе театральных деятелей РФ, а также представители театрального сообщества и киноиндустрии. В частности, против проекта высказался глава Союза театральных деятелей Александр Калягин, который заявил 1 февраля, что "те положения, которые в этом документе уже существуют, в достаточной степени регулируют сохранение традиционных ценностей и дополнительного усиления вовсе не требуют" (цитата по "Интерфаксу"). По словам Калягина, "как видно из текста проекта: все, что не связано с сохранением традиционных ценностей, не нужно, более того, запретно".

В открытом письме членов Союза театральных деятелей, опубликованном на сайте организации 3 февраля, высказывалось мнение, что "предложенный проект указа не может положительно повлиять на общество и граждан, на ученых, педагогов, деятелей искусства", поскольку его "принятие никоим образом не будет способствовать сохранению и приумножению духовно-нравственных ценностей, воспитанию патриотизма и любви к нашей Родине".

Против проекта высказались представители киноиндустрии. В совместном заявлении, выпущенном более чем 30 продюсерами и режиссерами, высказывалось предположение, что "дополнительный контроль, построенный на формальных признаках, приведет российское кино и сериалы к максимальному упрощению, а значит, отвернет от них современного зрителя, который опять, как и 10-15 лет назад, повернется к кинопродукции из-за рубежа". Среди подписавших обращение оказались Александр Сокуров, Федор Бондарчук, Павел Лунгин, Андрей Звягинцев и другие кинематографисты.

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