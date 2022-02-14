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Новости 11:58

Петербург остаётся в лидерах по уровню суточных заражений коронавирусом

фото ЗакС политика Петербург остаётся в лидерах по уровню суточных заражений коронавирусом

За минувшие 24 часа коронавирус был официально диагностирован у 180 456 россиян, информирует 14 февраля оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Показатель за сутки уменьшился на 17,4% – днём ранее зарегистрировали почти 198 тысяч заражений.

Излечились от ковида 97 185 жителей РФ, в больницу при этом попал 10 451 человек. От последствий болезни скончались 683 пациента.

Петербург по-прежнему остаётся в лидерах по уровню распространения инфекции: за сутки COVID-19 выявили у 11 384 местных жителей, госпитализированы были 517 человек, выздоровели 7369 граждан, умерли – 70.

На второй позиции по заражениям – Москва (плюс 9616 новых случаев), на третьей – Подмосковье (плюс 6398 случаев).


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