"Послушайте, трусы! Это моё законное право": Юлия Навальная требует допустить её до суда над мужем

Супруга оппозиционера Алексея Навального Юлия требует допустить до нового заседания суда над политиком, которое должно пройти в ближайшее время в ИК-2 Покрова.

"Послушайте, вы, трусы и негодяи! Я требую, чтобы меня пустили на суд над моим мужем. Это моё совершенно законное право. Какие бы вы ни были бессовестные люди, не пустить меня на суд вы не можете. Суд открытый, я жена Алексея, у нас двое детей, мы больше 20 лет вместе. Я имею все основания присутствовать в зале и смотреть в лицо этому вашему „суду"", - взывает Навальная со своего профиля в Instagram.

Навальная уточнила, что 16 февраля у неё было назначено длительное свидание с мужем, которое согласно правилам колонии проходит всего четыре раза в год. Для этих целей политик записался ещё несколько месяцев назад.

Следует напомнить, что рассмотрение очередного уголовного дела – о мошенничестве и неуважении к суду – в отношении политика должно начаться уже завтра, 15 февраля. Заседание будет выездным и пройдёт в стенах исправительного учреждения, где он находится. Подобное происходит с Навальным уже второй раз: в первый его судили в отделе полиции, куда его доставили сразу после возвращения из Германии.

По всей видимости, на сей раз в "зал" судебного заседания пустят только участников разбирательства. Аккредитацию получили лишь несколько журналистов, чьи фамилии не указываются.

Сейчас Навальный отбывает срок по делу "Ив Роше": в феврале 2021 года Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока политику на реальный. Тюремщиков не устроило, что оппозиционер, проходя лечение и реабилитацию в Германии, не отмечался у инспектора, как того требовал условный срок.