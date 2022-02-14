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Новости 13:07

Более 250 гектаров земли продадут под застройку на юге Петербурга

фото ЗакС политика Более 250 гектаров земли продадут под застройку на юге Петербурга

Четыре земельных участка общей площадью 257 гектаров выставлены на продажу в Пушкинском районе Петербурга и Ломоносовском районе Ленобласти, сообщает сайт Российского аукционного дома (РАД). Торги состоятся 8 апреля, начальная цена лотов составляет 1,49 млрд рублей.

Три смежных участка в Ленобласти (площадью 13,1, 44,7 и 161,4 га соответственно) находятся на территории Виллозского сельского поселения (СХПК "Цветы"). Ожидается, что эти земли уйдут под строительство промышленно-логистического парка. Четвертый участок (площадью 38 гектаров), расположенный на Рехколовском шоссе в Пушкине, предназначен под общественно-деловую застройку.

На своем сайте РАД отмечает хорошую транспортную доступность выставленных на продажу участков. В трех километрах от них находится ж/д станция "Александровская", в 10 километрах – развязка КАД, а путь до аэропорта "Пулково" составляет 12 километров.

"Ближайшее окружение представлено преимущественно жилой застройкой, рядом поселок Малое Карлино и одноименное СНТ. По соседству от участков ведется активная многоэтажная жилая застройка", - говорится на сайте аукционного дома.

Фото: pixabay


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