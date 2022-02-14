Более 250 гектаров земли продадут под застройку на юге Петербурга

Четыре земельных участка общей площадью 257 гектаров выставлены на продажу в Пушкинском районе Петербурга и Ломоносовском районе Ленобласти, сообщает сайт Российского аукционного дома (РАД). Торги состоятся 8 апреля, начальная цена лотов составляет 1,49 млрд рублей.

Три смежных участка в Ленобласти (площадью 13,1, 44,7 и 161,4 га соответственно) находятся на территории Виллозского сельского поселения (СХПК "Цветы"). Ожидается, что эти земли уйдут под строительство промышленно-логистического парка. Четвертый участок (площадью 38 гектаров), расположенный на Рехколовском шоссе в Пушкине, предназначен под общественно-деловую застройку.

На своем сайте РАД отмечает хорошую транспортную доступность выставленных на продажу участков. В трех километрах от них находится ж/д станция "Александровская", в 10 километрах – развязка КАД, а путь до аэропорта "Пулково" составляет 12 километров.

"Ближайшее окружение представлено преимущественно жилой застройкой, рядом поселок Малое Карлино и одноименное СНТ. По соседству от участков ведется активная многоэтажная жилая застройка", - говорится на сайте аукционного дома.

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