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Новости 13:58

Ленобласть получит свыше 3 млрд рублей на решение проблем долевого строительства

фото ЗакС политика Ленобласть получит свыше 3 млрд рублей на решение проблем долевого строительства

В Ленинградскую область направят 3,4 млрд рублей на решение проблем долевого строительства, известил заместитель председателя правительства региона Евгений Барановский.

Чиновники уже направили новые заявки в федеральный фонд.

"Благодаря этому удастся в кратчайшие сроки помочь гражданам, инвестировавшим в покупку жилья ещё 35 проблемных объектов", - приводит заявление Барановского областного правительства.

Некоторое время назад на решение проблем обманутых дольщиков из бюджета Ленобласти было выделено почти 11 млрд рублей. Аналогичная сумма предусмотрена также в федбюджете. Всего в регионе должны завершить 50 долгостроев.


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