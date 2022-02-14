Ленобласть получит свыше 3 млрд рублей на решение проблем долевого строительства

В Ленинградскую область направят 3,4 млрд рублей на решение проблем долевого строительства, известил заместитель председателя правительства региона Евгений Барановский.

Чиновники уже направили новые заявки в федеральный фонд.

"Благодаря этому удастся в кратчайшие сроки помочь гражданам, инвестировавшим в покупку жилья ещё 35 проблемных объектов", - приводит заявление Барановского областного правительства.

Некоторое время назад на решение проблем обманутых дольщиков из бюджета Ленобласти было выделено почти 11 млрд рублей. Аналогичная сумма предусмотрена также в федбюджете. Всего в регионе должны завершить 50 долгостроев.