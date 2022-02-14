Мундеп Грудин и "Общество.Будущее" заявили о вероятном вывозе мусора на незаконную свалку

Муниципальный депутат МО "Правобережный" Федор Грудин вместе с политическим движением "Общество.Будущее" опубликовали материал, в котором говорится о вероятном вывозе твердых бытовых отходов компанией "Эко Лэнд" на незаконную свалку. Авторы материала сообщили, что закинули GPS-трекеры в мусорные контейнеры по восьми адресам. Один из них – от дома № 28к1 по Камышовой улице – якобы привел к незаконной свалке на границе Петербурга и Ленинградской области, написали Грудин и "Общество.Будущее":

"В первый день нам удалось обнаружить перемещение только одного трекера с Камышовой улицы, и он сразу привел нас туда, откуда мы начинали свое расследование – нелегальная свалка на Челябинской улице. Адрес на Камышовой улице находится в Приморском районе, а значит, работа на этой территории осуществляется компанией "Эко Лэнд" или её подрядчиками".

Авторы материала сообщили, что ранее уже посещали Челябинскую улицу и обнаружили там свалку отходов, к которым регулярно подъезжают сваливающие мусор автомобили. Издание 47news опубликовало видео со сбросом отходов на якобы Челябинской улице. Со ссылкой на данные Росреестра издание заявило, что территория свалки относится к землям населенных пунктов с видом разрешенного использования для сельскохозяйственного назначения.

СМИ сообщило, что эта территория находится в собственности у компании "Пилон". У организации землю арендовал ООО "ТТВ", который заключил договор субаренды с "Эко Лэндом", написали в 47news.

"Гендиректор ЗАО "Пилон" Нодар Асоев в ответ на вопросы 47news об использовании участка ответил, что о проблемах не слышал, но будет разбираться, а если что, то просто выгонит арендатора. Сориентироваться, видимо, будет несложно, ведь гендиректор "ТТВ" Лева Озманов зарегистрирован с Асоевым в одной квартире на Невском проспекте", - рассказали в СМИ.

Издание не уточняет, откуда владеет информацией о регистрации Асоева и Озманова по одному адресу.

Грудин и "Общество.Будущее" обратили внимание и на сортировочную площадку у поселка Большая Ижора – именно так ее позиционирует "Эко Лэнд", утверждают авторы материала. При этом, по их словам, мусор там лежит несколько дней и складируется прямо на грунте без бетонной изоляции.

"На кадрах, снятых с квадрокоптера, четко видны огромные объёмы отходов, складирующиеся на площадке. Судя по объёмам закрывающего мусор снега, этот мусор на свалке лежит давно, хотя данная площадка позиционируется "Эко Лэндом" как сортировочная. И здесь необходимо уточнить: заявленная компанией технология сортировки явно нарушается, поскольку лежалый мусор той самой сортировке не поддаётся", - считают авторы материала.

Они добавили, что новая мусорная реформа позиционировалась как избавление от якобы криминальных компаний и от незаконных свалок. При этом новый подрядчик "Эко Лэнд", с которым заключил контракт единый оператор, вероятно, вывозит и складирует отходы в местах, не предусмотренных для этого, отметили мундеп и движение.

София Саттарова / Фото: Скриншот видео Федора Грудина и "Общество.Будущее"