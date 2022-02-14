ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:59

"Нужна медикаментозная помощь народным избранникам": Смирнов* ответил на заявление Нилова об уголовном деле за твит

фото ЗакС политика "Нужна медикаментозная помощь народным избранникам": Смирнов* ответил на заявление Нилова об уголовном деле за твит

Главный редактор "Медиазоны"** Сергей Смирнов* в разговоре с ЗАКС.Ру 14 февраля прокомментировал высказывание депутата Государственной думы Олега Нилова ("Справедливая Россия – За правду"), который призвал привлечь его к ответственности за твит о фигурном катании. 

- Я понимаю, что понедельник не всем дался легко. Утро понедельника было сложным, и я боюсь, тут нужна некая медикаментозная помощь народным избранникам, - сказал Смирнов*. 

Смирнов* не знает, что именно парламентарий счел противозаконным. Получить оперативный комментарий от Нилова корреспонденту ЗАКС.Ру не удалось. 

О заявлении депутата Нилова на заседании рабочей группы по созданию позитивного контента в интернете о том, что Смирнов* должен понести уголовную ответственность за твит, сообщило издание Znak.com. Ранее главред "Медиазоны"** написал "вот почему нужно запретить фигурное катание" в ответ на тред о заслуженном тренере России Этери Тутберидзе. Она занимается подготовкой российских фигуристов. В серии твитов описывалась требовательность тренера. Нилов пообещал обратиться в прокуратуру и Следственный комитет. 

 

*Сергей Смирнов внесён Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов

**"Медиазона" внесена Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов

 

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Рейтинг персон в этом материале

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости14 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама