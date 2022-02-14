"Нужна медикаментозная помощь народным избранникам": Смирнов* ответил на заявление Нилова об уголовном деле за твит

Главный редактор "Медиазоны"** Сергей Смирнов* в разговоре с ЗАКС.Ру 14 февраля прокомментировал высказывание депутата Государственной думы Олега Нилова ("Справедливая Россия – За правду"), который призвал привлечь его к ответственности за твит о фигурном катании.

- Я понимаю, что понедельник не всем дался легко. Утро понедельника было сложным, и я боюсь, тут нужна некая медикаментозная помощь народным избранникам, - сказал Смирнов*.

Смирнов* не знает, что именно парламентарий счел противозаконным. Получить оперативный комментарий от Нилова корреспонденту ЗАКС.Ру не удалось.

О заявлении депутата Нилова на заседании рабочей группы по созданию позитивного контента в интернете о том, что Смирнов* должен понести уголовную ответственность за твит, сообщило издание Znak.com. Ранее главред "Медиазоны"** написал "вот почему нужно запретить фигурное катание" в ответ на тред о заслуженном тренере России Этери Тутберидзе. Она занимается подготовкой российских фигуристов. В серии твитов описывалась требовательность тренера. Нилов пообещал обратиться в прокуратуру и Следственный комитет.

*Сергей Смирнов внесён Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов

**"Медиазона" внесена Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов

Константин Леньков