Адвоката Павлова* признали иноагентом из-за его комментариев СМИ-иноагентам

Петербургский юрист Иван Павлов* был внесен в реестр иноагентов за то, что "участвовал в создании материалов" иностранных СМИ. Об этом говорится в возражении Минюста, представленном на суде по оспариванию адвокатом своего статуса.

По версии министерства, участие Павлова* в подготовке публикаций заключалось в том, что он давал комментарии журналистам. Всего с сентября 2020 года по сентябрь 2021 года Минюст насчитал 22 публикации в различных СМИ, часть из которых содержит комментарии адвоката по делу его подзащитного Ивана Сафронова, а часть посвящена отъезду Павлова* из России.

Также Минюст насчитал три случая, когда Павлов* репостил материалы СМИ, признанных иноагентами. Ведомство заявляет о получении адвокатом средств из-за рубежа — речь идет о переводах, поступивших на его счет в качестве оплаты труда от Международной коллегии адвокатов "Санкт-Петербург" (МКА). Перед этим МКА получила деньги от иностранных юрлиц.

В министерстве указали, что основанием для включения в реестр СМИ-иноагентов является получение средств из-за границы при одновременном распространении материалов в СМИ и интернете. "Таким образом, принимая решение о включении Заявителя в реестр, Минюст России действовал в пределах своей компетенции и в установленном законом порядке", — резюмировали составители документа.

Напомним, адвокат Иван Павлов* был включен в реестр СМИ-иноагентов в ноябре 2021 года. Вместе с ним в список попали четверо бывших сотрудников правозащитной организации "Команда 29", основанной юристом. Сама "Команда 29" заявила о прекращении своей деятельности летом прошлого года после того, как Роскомнадзор заблокировал сайт организации.

*8 ноября 2021 года Минюст внес адвоката Ивана Павлова в реестр СМИ-иностранных агентов