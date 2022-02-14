Депутаты Госдумы поддержали два проекта признания Россией ЛНР и ДНР

Комитет Госдумы по делам СНГ поддержал сразу два проекта обращения к Владимиру Путину о необходимости признания Россией Донецкой и Луганской народных республик. Помимо документа, составленного фракцией КПРФ, одобрение получил вариант "Единой России".

Подписи под вторым документом поставили депутаты Виктор Водолацкий и Артем Туров. "Провести консультации с МИД РФ по проекту обращения Госдумы "К президенту РФ В. Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР" и обсуждения указанного проекта обращения", — говорится в проекте постановления.

В свою очередь, в тексте проекта депутатов от КПРФ сообщается, что народные избранники полагают "обоснованным и морально оправданным" признание ДНР и ЛНР. "За истекшие годы на основе всенародного волеизъявления в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти", — утверждают авторы документа.

Как рассказал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин, депутаты рассмотрят вопрос обращения к президенту на заседании во вторник, 15 февраля. "Принят будет тот вариант, который при рейтинговом голосовании наберёт наибольшее количество голосов", — уточнил председатель нижней палаты парламента.

Ранее стало известно о подготовке двух проектов постановлений о признании самопровозглашенных республик на востоке Украины. Составленный депутатами от КПРФ предполагает немедленное обращение к президенту в случае одобрения нижней палатой парламента. Второй вариант, подготовленный "Единой Россией", предусматривает отправку обращения в МИД, Минобороны и другие ведомства до того, как оно поступит Владимиру Путину. По мысли законотворцев, это должно ускорить процесс принятия решения, сообщил источник ТАСС.