С начала зимы на снегоплавильных пунктах Петербурга разгрузились 180 тысяч самосвалов

В петербургском ГУП "Водоканал" привели данные о количестве осадков, которые за нынешний сезон смогли принять работающие в городе снегоплавильные пункты.

В пресс-службе предприятия сообщили, что в числе рекордсменов по принятому снегу оказался пункт на Мебельной улице, куда с начала зимы привезли почти 337 тысяч кубометров снежных масс. Суточная мощность предприятия составляет почти 4 тысячи кубометров.

Суммарно с приходом зимы пункты приняли 180 тысяч гружёных снегом самосвалов.

В "Водоканале" напомнили, что из-за чрезмерной нагрузки на существующие пункты начиная с 12 января начали работу два дополнительных, расположенных на Волхонском шоссе и в посёлке Левашово.

К началу 2022 года в Петербурге работали семь временных площадок. С учетом новых их количество выросло до девяти. При необходимости могут быть открыты и другие, сообщали ранее в Смольном.