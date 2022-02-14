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Новости 16:40

С начала зимы на снегоплавильных пунктах Петербурга разгрузились 180 тысяч самосвалов

фото ЗакС политика С начала зимы на снегоплавильных пунктах Петербурга разгрузились 180 тысяч самосвалов

В петербургском ГУП "Водоканал" привели данные о количестве осадков, которые за нынешний сезон смогли принять работающие в городе снегоплавильные пункты. 

В пресс-службе предприятия сообщили, что в числе рекордсменов по принятому снегу оказался пункт на Мебельной улице, куда с начала зимы привезли почти 337 тысяч кубометров снежных масс. Суточная мощность предприятия составляет почти 4 тысячи кубометров.

Суммарно с приходом зимы пункты приняли 180 тысяч гружёных снегом самосвалов.

В "Водоканале" напомнили, что из-за чрезмерной нагрузки на существующие пункты начиная с 12 января начали работу два дополнительных, расположенных на Волхонском шоссе и в посёлке Левашово.

К началу 2022 года в Петербурге работали семь временных площадок. С учетом новых их количество выросло до девяти. При необходимости могут быть открыты и другие, сообщали ранее в Смольном.


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