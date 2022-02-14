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Муниципал 16:58

Муниципалитетам Петербурга выделят 250 млн рублей на благоустройство

фото ЗакС политика Муниципалитетам Петербурга выделят 250 млн рублей на благоустройство

В текущем году петербургским муниципальным образованиям предоставят 250 млн рублей субсидий на проведение работ по озеленению и благоустройству вверенным им территорий, информирует пресс-служба Смольного. Соответствующее решение принял городской глава Александр Беглов по итогам совещания с членами правительства.

Губернатор напомнил, что помимо регионального субсидирования в собственных бюджетах МО также закладываются средства на благоустройство.

Петербург постепенно переходит с локального уровня на комплексные ландшафтно-градостроительные решения. Для этих целей должна быть отлажена кооперация комитетов Смольного, районных администраций и муниципалитетов. 

Кроме того, ранее в Смольном приняли решение выделить десяти городским МО почти 100 млн рублей на проведение благоустройства. Ещё 19 округам достанется свыше 146 млн рублей на озеленение.


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