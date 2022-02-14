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Новости 17:35

Петербургские медики продолжат получать доплату за работу с COVID-19

фото ЗакС политика Петербургские медики продолжат получать доплату за работу с COVID-19

Смольный решил продлить действие региональных выплат медикам, работающим с коронавирусными больным, на весь 2022 год. К соответствующему решению власти пришли в ходе заседания правительства Северной столицы.

Медработникам положены, напомним, 300 тысяч, 500 тысяч и 1 млн рублей в случае заболевания COVID-19, получения инвалидности либо гибели от инфекции.

Кроме федеральных денег петербургским врачам, работающим в "красных зонах" стационаров, положены также региональные выплаты. В течение прошлого года около 43 тысяч городских медиков получили 9,6 млрд рублей выплат.

"Санкт‑Петербург — единственный регион в стране, который обеспечивает медикам настолько масштабный и системный уровень региональной финансовой поддержки", - высказался петербургский губернатор Александр Беглов.

Вспомнил градоначальник и о возникшей ещё в декабре задержке в выплатах, поручив профильным органам провести проверку в отношении глав комитетов по здравоохранению и соцполитике.

Комитет финансов должен перевести медикам декабрьские выплаты в срок до 17 февраля.


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