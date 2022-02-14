Беглов утвердил премии тренерам и спортсменам Олимпиады от Петербурга

Петербургский градоначальник Александр Беглов подписал распоряжение о премировании спортсменов и тренеров, которые добились призовых мест на Олимпиаде и Паралимпиаде.

Согласно документу, денежные вознаграждения получат как индивидуальные спортсмены, так и команды, которые заняли на играх в Пекине с 1 по 6 места.

За золото полагается премия в 5 млн рублей, за серебро — 2,5 млн рублей, за бронзу — 1,5 млн рублей. За четвёртую позицию — 600 тысяч рублей, за пятую — 400 тысяч рублей, за шестую — 300 тысяч рублей.

Денежно наградят также членов команд, которые добились результатов с первого по четвертое место.

За первое место — 5 млн рублей, за второе — 2,5 млн рублей, за третье — 1,5 млн рублей, за четвёртое — 600 тысяч рублей.

За участие полагается по 50 тысяч рублей.

Тренеры, чьим подопечным удалось занять с 1 по 4 места, получат аналогичные премии.

"За подготовку спортсменов, занявших с первого по шестые места в командных видах программы, а также с первого по четвертые места в спортивных играх, тренеры получат премию, аналогичную премии, установленной для спортсменов. При этом она будет предоставлена независимо от количества подготовленных спортсменов", - уточнили в Смольном.

Вторые тренеры, которые работают в паре с основным тренером, получат премию, равную его половине.

В случае, если спортсмену удастся добиться сразу несколько призовых мест, премии ему, а также тренерам, будут выплачены за каждое из них.