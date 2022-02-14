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Новости 21:57

Следком начал доследственную проверку после падения наледи на пенсионерку

фото ЗакС политика Следком начал доследственную проверку после падения наледи на пенсионерку

Органы Следственного комитета России по Петербургу начали выяснять обстоятельства падения сосульки на улице Садовой, в результате которого пострадала местная жительница 1952 года рождения. В СК заявили, что по итогу доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

"Потерпевшая  доставлена в больницу, где ей оказывается медицинская  помощь, угроз жизни и здоровью не имеется", - отметили в Следкоме.

Напомним, о падении фрагмента наледи на голову прохожей стало известно днем 14 февраля. Пострадавшую увезли в Мариинскую больницу.


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