Следком начал доследственную проверку после падения наледи на пенсионерку

Органы Следственного комитета России по Петербургу начали выяснять обстоятельства падения сосульки на улице Садовой, в результате которого пострадала местная жительница 1952 года рождения. В СК заявили, что по итогу доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

"Потерпевшая доставлена в больницу, где ей оказывается медицинская помощь, угроз жизни и здоровью не имеется", - отметили в Следкоме.

Напомним, о падении фрагмента наледи на голову прохожей стало известно днем 14 февраля. Пострадавшую увезли в Мариинскую больницу.