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Новости 9:07

Жене Ильдара Дадина аннулировали вид на жительство в РФ под предлогом нацбезопасности

фото ЗакС политика Жене Ильдара Дадина аннулировали вид на жительство в РФ под предлогом нацбезопасности

Российское МВД аннулировало вид на жительство жене известного гражданского активиста Ильдара Дадина Александре Свешниковой, являющейся гражданкой Украины. Формальной причиной для этого бюрократического действия силовики назвали соображения национальной безопасности, о чем сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя семьи Николая Зборошенко. Полицейские руководствовались одним из подпунктов закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", сочтя, что Свешникова "выступает за насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации, иными действиями создает угрозу безопасности Российской Федерации или граждан Российской Федерации".

"Мы считаем, что таким образом Ильдара и Александру пытаются выдавить из России", - прокомментировал инцидент Зборошенко.

Напомним, что Ильдар Дадин, регулярный участник разнообразных акций протеста, получил федеральную известность в 2015 году, когда несколько "административок" за задержания на митингах скандальным образом превратились для него в уголовное преследование. Так в журналистской и правозащитной среде возникло выражение "дадинская" статья - 212.1 УК, фактически предполагающая повторное преследование гражданина за одно и то же деяние.

На фоне общественной кампании в поддержку Дадина в 2017 году его освободили из колонии, а дело против него закрыли. Несмотря на то, что адвокатское сообщество регулярно заявляет об антиконституционном характере статьи 212.1 УК, ее продолжают применять к демонстрантам. 


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