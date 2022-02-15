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В Петербурге вывели из коронавирусного фонда более двух сотен детских коек

фото ЗакС политика В Петербурге вывели из коронавирусного фонда более двух сотен детских коек

Заметное снижение числа госпитализаций петербургких детей с симптомами коронавируса привело к тому, что 249 коек в детской больнице имени Филатова вывели из инфекционного фонда. Об этом сообщает Telegram-канал комитета по здравоохранению. 

"За последние сутки выздоровело втрое больше детей, чем ушло на больничный с положительным тестом. На стационарном лечении находятся 379 детей с подтвержденной коронавирусной инфекцией", - уточняется в сообщении.

Всего в настоящее время в городской системе здравоохранения на несовершеннолетних с COVID-19 рассчитано 769 коек. Отметим, что именно улучшение "детских" показателей пандемии позволило накануне вернуть школы к очному формату обучения.


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