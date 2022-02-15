Петербургских автомобилистов могут "попросить" из дворов для уборки снега

Глава петербургского жилищного комитета Олег Зотов представил оригинальный взгляд на проблему зимней уборки дворов, ставшей в нынешнем сезоне одной из наиболее горячо обсуждаемых. Как и ранее губернатор Александр Беглов, Зотов вспомнил об ответственности автомобилистов, которые зачастую не позволяют качественно очистить тот или иной участок. Правила раздельной парковки, действующие на улицах, он считает разумным применять и в отношении автомобилистов, занимающих место во внутриквартальных территориях.

"Думаю, что через какое-то время мы придем к похожим правилам и в наших дворах, когда один раз в неделю, один раз в месяц или исходя из погодных условий мы будем просить жителей освободить двор от транспорта полностью: переставить в соседний двор или разместить с учетом графика уборки дорожной сети вдоль улиц городских", - рассудил Зотов накануне вечером в интервью телеканалу "Санкт-Петербург".

Чиновник констатировал, что де-факто массовая парковка внутри дворов исключает возможность для механической уборки дворов. В свою очередь, из-за этого явления, согласно его выводу, работы неизбежно становятся менее качественными, дешевыми и быстрыми.