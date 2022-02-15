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Новости 10:11

Петербургских автомобилистов могут "попросить" из дворов для уборки снега

фото ЗакС политика Петербургских автомобилистов могут "попросить" из дворов для уборки снега

Глава петербургского жилищного комитета Олег Зотов представил оригинальный взгляд на проблему зимней уборки дворов, ставшей в нынешнем сезоне одной из наиболее горячо обсуждаемых. Как и ранее губернатор Александр Беглов, Зотов вспомнил об ответственности автомобилистов, которые зачастую не позволяют качественно очистить тот или иной участок. Правила раздельной парковки, действующие на улицах, он считает разумным применять и в отношении автомобилистов, занимающих место во внутриквартальных территориях.

"Думаю, что через какое-то время мы придем к похожим правилам и в наших дворах, когда один раз в неделю, один раз в месяц или исходя из погодных условий мы будем просить жителей освободить двор от транспорта полностью: переставить в соседний двор или разместить с учетом графика уборки дорожной сети вдоль улиц городских", - рассудил Зотов накануне вечером в интервью телеканалу "Санкт-Петербург".

Чиновник констатировал, что де-факто массовая парковка внутри дворов исключает возможность для механической уборки дворов. В свою очередь, из-за этого явления, согласно его выводу, работы неизбежно становятся менее качественными, дешевыми и быстрыми.


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