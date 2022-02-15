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Новости 11:13

Москва вернула себе первое место по числу новых случаев коронавируса

фото ЗакС политика Москва вернула себе первое место по числу новых случаев коронавируса

В России за сутки зарегистрировали 166 631 новый случай заражения коронавирусом. Это на 3 825 случаев меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончались 704 человека (на 21 больше, чем накануне). Сумел поправиться 137 881 человек.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки следующая: впереди расположилась Москва - 8 160 новых больных, за ней следуют Красноярский край - 7 122 и Петербург - 7 091 (на 4 293 меньше, чем накануне). За прошедшие сутки в Петербурге от коронавируса поправились 22 195 человек и скончались 73 (накануне - 70).

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии и Франции.


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