РБК: В конце 2021 года россияне набрали микрозаймов на рекордные 150 миллиардов

В IV квартале 2021 года россияне взяли 11,2 млн микрокредитов на общую сумму 150,9 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на организацию "МиР". В годовом выражении количество микрозаймов, выданных в октябре-декабре, выросло на 117,9 %, что является максимальным значением с 2019 года. Объем этих микрозаймов увеличился на 85,1 % относительно аналогичного периода 2020 года — и это также является двухлетним рекордом.

К концу прошлого года общий портфель займов, выданных физлицам, увеличился на 47,1 % до 234,1 млрд рублей. Количество активных договоров микрозайма превысило 15,2 млн, продемонстрировав рост за год в 1,5 раза. Всего за это время россияне взяли в микрофинансовых организациях 35,7 млн новых кредитов на 472,5 млрд рублей. Это превышает показатели 2020 года на 70 и 77 % соответственно. Основным источником роста стали онлайн-займы, среднегодовая доля которых составила 80,4 % от общего количества выдач.

Как заявил гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев, отмеченные показатели свидетельствуют о высоком спросе населения на микрокредиты.

"Доходы людей не поспевают за инфляцией, а займы являются простым способом сохранить привычное качество жизни. Еще одна причина роста рынка — популярность и удобство онлайн-сервисов кредитования", — отметил эксперт.

По версии коммерческого директора МФК "МигКредит" Надежды Димченко, рост объема выданных микрозаймов говорит о том, что заемщики "перестроились психологически" и стали брать кредиты повторно.

Саморегулируемая организация "Микрофинансирование и Развитие" (СРО "МиР") создана российскими микрокредитными организациями с целью содействия развитию микрофинансового рынка в стране.

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