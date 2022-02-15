КГИОП согласовал установку мемориальной доски на здании бывшего Ленинградского рок-клуба

Активисты из сообщества "Центральный район за комфортную среду обитания" добились долгожданного согласования своей инициативы от КГИОП: комитет дал добро на установку мемориальной таблички на доме №13 по улице Рубинштейна. Таким образом инициаторы хотят сохранить память о знаменитом Ленинградском рок-клубе, собиравшемся по этому адресу в последнее десятилетие существования СССР. На согласование инициативы ушло около года, следующая стадия - переговоры с комитетом по культуре, после чего можно будет рассчитывать на принятие специального постановления Смольного.

"Эскиз мы планируем представить общественности в Первом национальном музее рок-музыки у Владимира Рекшана в начале марта в 41-ю годовщину открытия ЛРК. Саму доску хотели бы установить до дня города", - пишут активисты.

Восковой эскиз таблички уже готов, в ближайшее время при благополучном стечении обстоятельств ее отольют из бронзы.

Напомним, что во времена существования Ленинградского рок-клуба получили всесоюзную популярность такие выступавшие в нем группы, как "Аквариум", "Зоопарк", "Кино", "ДДТ", "Алиса", "Ноль" и другие.