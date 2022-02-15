Менее половины петербуржцев имеют сбережения на черный день

Только треть россиян (33 %) сообщили о наличии сбережений, сообщает 15 февраля ВЦИОМ. Чаще других положительно отвечали на этот вопрос жители Москвы и Петербурга (по 48 %), россияне с высшим или неоконченным высшим образованием (43 %), а также молодежь в возрасте 18-24 лет (39 %).

Зачастую (в 86 % случаев) россияне решают, какую сумму отложить, в зависимости от ситуации. Лишь 8 % заявили, что откладывают в сбережения ровно столько, сколько изначально планировали. При этом регулярно (раз в месяц или квартал) выделяют деньги на накопления 43 %. В отличие от них, 54 % откладывают средства от случая к случаю.

37 % опрошенных заявили, что за прошедший год им не приходилось тратить сбережения на незапланированные расходы. В отличие от них, 34 % признались, что потратили меньшую часть накоплений, а 20 % — большую часть. Из тех, у кого в семье имеются накопления, 27 % вынуждены экономить ради возможности отложить деньги на черный день. 69 % сообщили, что не испытывают с этим затруднений.

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