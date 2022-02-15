Госдума утвердила обращение к Путину о признании ДНР и ЛНР

Государственная дума после альтернативного голосования одобрила постановление, в котором предлагается незамедлительно обратиться к президенту Владимиру Путину с предложением признать независимость Донецкой и Луганской народных республик.

Соответствующие документы внесли сначала фракция КПРФ, а затем депутаты "Единой России" Артем Туров и Виктор Водолацкий. Проект компартии предполагает немедленное обращение к президенту. Согласно документу единороссов, предварительно необходимо было провести консультации с МИД.

Соавторы обеих инициатив заявили о серьезных проблемах с соблюдением минских соглашений.

- Россия делает всё возможное с дипломатической точки зрения для реализации минских соглашений, чтобы на Донбассе был мир. Киев делает всё наоборот, создавая, эскалируя постоянно ситуацию в Донбассе, - заявил Туров.

И Туров, и представитель КПРФ Казбек Тайсаев назвали украинцев братским народом. Оба докладчика при этом заявили, что Украина находится "под внешним управлением".

- Зеленский открыто поддерживает антисоветизм и русофобию, таким образом планомерно настраивая братские народы против друг друга, устраивая геноцид против родного населения, - считает Тайсаев.

Подобные высказывания делали и другие депутаты, выходившие на трибуну. В частности, петербургский единоросс, бывший спикер городского парламента Вячеслав Макаров заявил, что "олигархический, антинародный, бандеровско-националистический режим" в Украине находится под контролем Запада.

- Мы побеждали во всех войнах, потому что всегда мира хотели больше, чем войны, - сказал Макаров.

Петербургский депутат от "Новых людей" Ксения Горячева поинтересовалась, не стоит ли перед голосованием узнать мнение самих жителей Донбасса. Она заметила, что референдумы о самоопределении ДНР и ЛНР состоялись в 2014 году и с тех пор прошло много лет.

- Мнение нам хорошо известно. Когда мы туда ездим, сотни тысяч человек обращаются к нам с этими просьбами, - заверил ее Тайсаев.

Еще одна представительница "Новых людей" Сардана Авксентьева призвала коллег оставить внешнюю политику МИД и больше заниматься борьбой с бедностью и другими проблемами своих избирателей.

Проект КПРФ поддержал 351 депутат. Инициативу Турова и Водолацкого - 310. После завершения голосования слово взял лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

- Я с большим удовольствием хочу выразить слова благодарности фракции "Единая Россия". Спасибо, коллеги, - сказал Миронов.

Спикер Вячеслав Володин пообещал незамедлительно подписать постановление и направить его главе государства.