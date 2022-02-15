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Новости 15:10

Центробанк начал тестировать цифровой рубль

фото ЗакС политика Центробанк начал тестировать цифровой рубль

Банк России заявил 15 февраля о начале тестирования цифрового рубля. В обкатке платформы примут участие 12 финансовых организаций, сообщается на сайте регулятора.

В настоящий момент к работе подключились три банка из пилотной группы. Два из них успешно выполнили переводы цифровых рублей между клиентами с использованием мобильных приложений. Клиенты открыли через приложения кошельки на основе цифрового рубля, обменяли безналичные рубли на цифровые и перевели их между счетами.

Прочие участники пилотной группы подключатся к тестированию после того, как доработают свои ИТ-системы.

"Мы планируем, что для граждан переводы в цифровых рублях будут бесплатными и доступными в любом регионе страны, а для бизнеса это снизит издержки и создаст возможности для разработки инновационных продуктов и сервисов. Государство же получит новый инструмент для целевых выплат и администрирования бюджетных платежей", — сообщила первый зампредседателя Центробанка Ольга Скоробогатова.

Цифровой рубль — форма российской валюты, сочетающая в себе свойства наличных и безналичных рублей. Им можно будет пользоваться как онлайн, так и без доступа к интернету. Курс цифрового рубля будет эквивалентен курсу наличного и безналичного рублей.

Фото: pixabay


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